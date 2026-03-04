WBC: Puerto Rico cayó en último juego previo al Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionado nacional de Puerto Rico concluyó su etapa de preparación previa al Clásico Mundial de Beisbol con un balance dividido en sus encuentros de exhibición. Tras enfrentarse a organizaciones de las Grandes Ligas en Florida, el conjunto dirigido por Yadier Molina se reporta listo para iniciar la competencia oficial este viernes en el Estadio Hiram Bithorn.

En el cierre de la gira de fogueo, Puerto Rico cedió ante los Mellizos de Minnesota con una pizarra de 6-3 en el Lee Health Sports Complex. El partido se caracterizó por un inicio adverso para el cuerpo monticular boricua en la segunda entrada. Raymond Burgos permitió un triple de Alan Roden y un elevado de sacrificio de Orlando Arcia que abrió el marcador. Tras permitir dos imparables adicionales, Burgos fue relevado por Jorge López, quien enfrentó problemas de control al otorgar un boleto y golpear a Austin Martin con las bases llenas para la segunda anotación de Minnesota.

A pesar del marcador, el cuerpo técnico utilizó a ocho lanzadores diferentes. En la ofensiva, destacó Edwin Arroyo, quien conectó dos imparables y produjo carreras. Puerto Rico descontó en la tercera entrada gracias a un sencillo de Arroyo, un doble de Matthew Lugo y un balk del lanzador Zebby Matthews. Sin embargo, Minnesota amplió la ventaja con dobles de Arcia y batazos oportunos de Tristan Gray y Kyler Fedko, aprovechando además lanzamientos desviados del relevo boricua.

Balance de la preparación: Victoria ante Boston y cohesión grupal

Más allá de los números, la gestión de Yadier Molina se ha centrado en establecer la dinámica interna del equipo. El dirigente expresó satisfacción con la química del grupo, resaltando que el equipo se mantuvo en la pelea hasta el último episodio, donde Luis Hernández y Edwin Arroyo impulsaron carreras en un intento de remontada que culminó 6-3.

La victoria contra Boston funcionó como una validación del potencial defensivo, mientras que el juego ante los Twins permitió identificar áreas de ajuste en el control del pitcheo ante situaciones de presión.

Con la etapa de exhibición finalizada, la delegación puertorriqueña viaja a San Juan para establecerse en la sede del Grupo A. El calendario inmediato incluye una práctica abierta a los medios de comunicación este jueves a la 1:00 p.m., donde se espera que Molina perfile la rotación abridora para los compromisos iniciales.