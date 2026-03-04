WBC: República Dominicana está lista para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de la República Dominicana cerró su ciclo de preparación previa al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un balance positivo tras enfrentar a los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo. El conjunto dirigido por Albert Pujols mostró dos facetas clave: una ofensiva explosiva capaz de sentenciar encuentros en pocos innings y una capacidad de respuesta necesaria para sostener juegos cerrados.

El poderío del Plátano Power en el Estadio Quisqueya

El primer encuentro del fogueo, celebrado el 3 de marzo, fue un despliegue de fuerza bruta por parte del equipo dominicano. La victoria 12 a 4 sobre la organización de las Grandes Ligas dejó en evidencia la profundidad del lineup quisqueyano. El momento cumbre ocurrió en la cuarta entrada, cuando el equipo fabricó un rally de cinco anotaciones.

Juan Soto, Manny Machado y el joven Junior Caminero conectaron cuadrangulares consecutivos frente a los envíos del zurdo Brant Hurter, electrizando a los más de 11.000 fanáticos presentes. Este primer duelo confirmó que el núcleo central de la alineación llega en condiciones óptimas para producir carreras ante pitcheo de alto nivel. Fernando Tatis Jr. también destacó al irse de 3-3, impulsando dos carreras y demostrando una gran velocidad en las bases.

Ajustes en el cierre de la preparación

Para la jornada del 4 de marzo, el panorama fue más equilibrado. El empate 4 a 4 ante Detroit permitió al cuerpo técnico evaluar la capacidad de ajuste de los lanzadores y el manejo del bullpen. Aunque los bates no fueron tan contundentes como en el primer día, la escuadra quisqueyana mantuvo la competitividad durante todo el trayecto.

Junior Caminero volvió a ser figura central, consolidándose como la revelación de estos partidos de exhibición tras una actuación impecable en el primer juego donde se fue de 4-4 y hoy de 2-2. La consistencia de Caminero y la disciplina en el plato de figuras como Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr. ofrecen una seguridad a Pujols de cara a la fase de grupos.

Figuras como Juan Soto también demostraron que están listos para el torneo al producir dos vuelacercas y remolcar seis carreras en la serie ante los bengalíes. En el pitcheo, Brayan Bello cumplió con tres innings sólidos de un hit y una carrera limpia permitida con dos ponches.

Rotación y Bullpen

Aunque los abridores permitieron libertades tempranas, el relevo se mostró hermético, con actuaciones destacadas de Abner Uribe y Seranthony Domínguez, quienes serán vitales para preservar ventajas en el torneo corto.

Rumbo al debut contra Nicaragua

Con estos resultados, República Dominicana llega con la moral en alto y la maquinaria ajustada para su juego inaugural contra Nicaragua. La cita será este viernes 6 de marzo en el loanDepot Park de Miami. El balance de 16 carreras anotadas en 18 episodios de exhibición es un mensaje claro para sus rivales del Grupo D, que también incluye a Venezuela, Israel y Países Bajos.