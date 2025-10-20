Última Hora| Conozca los 2 nuevos días en que los bancos permanecerán cerrados en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano declaró el domingo 19 y lunes 20 de octubre como día de Júbilo Nacional no laborable, una decisión que rinde homenaje a la canonización de los primeros santos del país: José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Esta medida, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, busca ofrecer a la ciudadanía un espacio de reflexión y celebración ante un acontecimiento considerado histórico dentro de la fe católica venezolana.

Suspensión de la actividad bancaria en el país

Como consecuencia del decreto, los bancos no trabajan hoy lunes 20 de octubre en ninguna región del país. Las entidades financieras mantendrán cerradas sus oficinas y taquillas, retomando la atención al público a partir del martes 21. Esta medida forma parte del Decreto N.º 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.933, en el que se detallan las condiciones del feriado nacional.

Pese a la suspensión general, el Gobierno aclaró que ciertos sectores deben continuar operando para garantizar servicios básicos a la población. Entre ellos destacan:

Farmacias y centros de salud, que mantendrán atención ininterrumpida.

Supermercados y abastos, esenciales para el suministro de alimentos.

Restaurantes y comercios de comida rápida, para cubrir la demanda diaria.

Servicios de emergencia y transporte, fundamentales para el funcionamiento del país.

Operaciones digitales activas

Ante el cierre de las agencias físicas, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) recordó a los usuarios que pueden seguir realizando operaciones mediante los canales electrónicos. Los bancos garantizan el acceso a:

Plataformas web y aplicaciones móviles.

Cajeros automáticos y puntos de venta.

Transferencias, pagos en línea y consultas de saldo. Estas alternativas permiten mantener la continuidad de las transacciones sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Foto: Nuevos santos venezolanos

Sudeban exhortó a los ciudadanos a planificar sus gestiones bancarias y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles. Se sugiere realizar pagos y operaciones con antelación, especialmente para aquellos que manejan cuentas empresariales o movimientos de gran volumen, de igual forma, los bancos recordaron que el servicio presencial se reanudará mañana martes, por lo que cualquier trámite pendiente deberá programarse para esa fecha.