¡Atención! Estos bonos del Sistema Patria están disponibles para cobrar hasta mañana

A días de la quincena de octubre, el Gobierno Bolivariano mantiene activos diversos bonos del Sistema Patria, dirigidos a distintos sectores de la población. Estas asignaciones forman parte del conjunto de políticas sociales impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.

Bonos que siguen vigentes hasta el 18 de octubre en el Sistema Patria

Entre los beneficios disponibles hasta el 18 de octubre, se encuentran los programas Gran Misión Chamba Juvenil y Somos Venezuela, ambos con una asignación de 1.057,50 bolívares. El primero busca promover la inserción laboral y formativa de jóvenes de entre 15 y 35 años, mientras que el segundo está dirigido a brigadistas que cumplen funciones sociales en comunidades de todo el territorio nacional.

Otro de los bonos más esperados por los venezolanos es el Ingreso Contra la Guerra Económica, una prestación que se mantiene activa durante octubre y que beneficia a trabajadores públicos, jubilados y pensionados del país. Este bono tiene montos indexados en dólares, lo que permite preservar su valor frente a las variaciones económicas del mercado nacional.

Los pagos estimados se realizan en fechas específicas:

Jubilados: viernes 17 de octubre, con una asignación de alrededor de 12.880 bolívares.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: martes 21 de octubre, con depósitos cercanos a 5.750 bolívares.

Cómo saber si recibiste el bono

El Sistema Patria notifica a los beneficiarios mediante un mensaje de texto proveniente de los números 3532 o 67373, en el cual se confirma el depósito y el monto asignado. Para revisar el estado del pago, los usuarios deben ingresar a su cuenta en www.patria.gob.ve, donde podrán aceptar la bonificación y disponer de los fondos a través del monedero digital.

Asimismo, la aplicación VeMonedero continúa siendo la herramienta principal para manejar los pagos recibidos. Los usuarios pueden descargarla desde Google Play o App Store, vincular su cuenta del Sistema Patria e incluso realizar transferencias directas a sus cuentas bancarias.

Cómo cobrar los bonos a través de Patria

Para completar el cobro, los beneficiarios deben ingresar a la sección “Protección Social” de la plataforma, aceptar el bono y proceder con el retiro desde la opción “Monedero”. Posteriormente, pueden elegir la cuenta de destino, colocar el monto a transferir y confirmar la transacción.