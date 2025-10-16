¿Cuáles son los milagros que elevaron a JGH y a la madre Carmen Rendiles a los altares?

Suscríbete a nuestros canales

La Iglesia Católica exige milagros para que los beatos puedan ser canonizados y sean elevados a los altares del mundo. El próximo domingo 19 de octubre, el Papa León XIV realizará el acto solemne que involucra a dos venezolanos: el Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez.

Los milagros

José Gregorio Hernández

Yaxury Solórzano Ortega recibió un disparo en la cabeza en el año 2017 y aunque los especialistas aseguraron que no sobreviviría, un fenómeno extraordinario cambió el rumbo de la situación. La oración de su madre dirigida a JGH rindió frutos y la niña recuperó su movilidad rápidamente. El hecho ocurrido en el estado Guárico, fue calificado como “inexplicable” por los galenos tratantes.

Carmen Elena Rendiles

Trinette Durán de Branger, médico cirujano del Hospital Pérez Carreño (Caracas), representa uno de los milagros que permitieron la canonización de la madre Carmen Rendiles. Mientras operaba a un paciente con un tumor en el colon, un cable eléctrico se despegó de la mesa de operaciones causando una descarga eléctrica que dejó secuelas en sus dedos índice y pulgar.

Aunque realizó terapia y fue evaluada por 22 especialistas, no logró recuperar la movilidad de su brazo derecho. Antes de someterse a una operación visitó el Colegio Belén en Caracas, donde vivió la madre Carmen Rendiles y pidió con fe por su estado de salud. De inmediato, se desmayó y una moja presente logró ayudarla a reincorporarse, estaba completamente sana.

Fabiola De Abreu tenía un diagnóstico de hidrocefalia triventricular idiopática. En el año 2018, la joven empeoró significativamente y tuvo contacto con una reliquia de la religiosa. Después de este hecho y una oración constante logró sanar definitivamente, sin ninguna secuela.

Transmisión de la canonización

Meridiano se unirá a la transmisión de la canonización de la madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 4:00 am.