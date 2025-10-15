El Vaticano devela la imagen de JGH y la madre Carmen Rendiles previo a la canonización

Recientemente el Vaticano develó la imagen de los beatos venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez, a propósito de la canonización que se efectuará el próximo domingo 19 de octubre, en Roma (Italia). El acto solemne será presidido por el papa León XIV en una jornada histórica que iniciará a las 4:00 am.
El periodista José Arnaldo Mujica compartió en las redes sociales los detalles de la instalación de ambas figuras en la Basílica de San Pedro.
“Cada detalle, cada aplauso y cada lágrima reflejan la fe y devoción de todo un pueblo”, reseñó en su cuenta de Instagram @JoséArnaldo33.
Celebración en Venezuela
La celebración en Venezuela tendrá lugar el 25 de octubre, en el Estadio Monumental de La Rinconada, para rendirle honores a los nuevos santos. Las entradas serán distribuidas en cada parroquia, para garantizar la máxima participación de devotos católicos.
Mientras que el 1 de noviembre se efectuará una Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.
Información adicional
-
Para participar en los actos en Italia o Venezuela debe haberse registrado con antelación en la página web de la Arquidiócesis de Caracas.
-
Los gastos de traslado y hospedaje deben ser cubiertos por cada feligrés.
-
Los devotos deben mantenerse atentos a la información difundida mediante las plataformas digitales, donde compartirán una amplia variedad de actividades con motivo de la canonización histórica.
-
Para mayor información puede acceder a las redes sociales de las autoridades eclesiásticas o en el sitio web del Vaticano.