El Vaticano devela la imagen de JGH y la madre Carmen Rendiles previo a la canonización

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente el Vaticano develó la imagen de los beatos venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles Martínez, a propósito de la canonización que se efectuará el próximo domingo 19 de octubre, en Roma (Italia). El acto solemne será presidido por el papa León XIV en una jornada histórica que iniciará a las 4:00 am.

El periodista José Arnaldo Mujica compartió en las redes sociales los detalles de la instalación de ambas figuras en la Basílica de San Pedro.

“Cada detalle, cada aplauso y cada lágrima reflejan la fe y devoción de todo un pueblo”, reseñó en su cuenta de Instagram @JoséArnaldo33.

Celebración en Venezuela

La celebración en Venezuela tendrá lugar el 25 de octubre, en el Estadio Monumental de La Rinconada, para rendirle honores a los nuevos santos. Las entradas serán distribuidas en cada parroquia, para garantizar la máxima participación de devotos católicos.

Mientras que el 1 de noviembre se efectuará una Misa de Acción de Gracias a las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.

Información adicional