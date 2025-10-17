José Peraza toma la batuta como líder bate de la LVBP con Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

José Peraza se consolidó como la figura de Tigres de Aragua en la primera serie de la temporada 2025-26 contra Cardenales de Lara. El noveno bate de los maracayeros conectó imparable remolcador para dejar en el terreno (9-8) a los crepusculares en la jornada de este jueves 16 de octubre.

Después de responder con tres indiscutibles en el primer juego de la campaña, el segundo base consolidó su gran arranque con el madero tras disparar el hit de oro en el noveno inning del partido para que su equipo barriera a los actuales monarcas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El camarero coleccionó su segundo partido con múltiples inatrapables y tomó el liderato del mencionado apartado luego de dos días de acción en la pelota criolla. Al final de la cartelera, el ex bigleaguer de los Medias Rojas de Boston cerró una producción notable luego de ligar 4-2 con par de impulsadas.

José Peraza lidera los bates de la LVBP

Luego de dos desafíos como MVP de los bengalíes, el infielder se encuentra en la cima con cinco hits conectados en sus primeras ocho apariciones al plato. Además de eso, registra dos remolcadas, una anotada, doble, .625 de promedio al bate y un OPS de 1.375.

El aporte de José Peraza ha sido determinante para que Aragua se monte en el primer lugar de las posiciones en este comienzo de temporada. El nativo de Barinas destaca como uno de las nuevas adquisiciones de los bengalíes en la naciente edición de la LVBP, junto Alberth Martínez, quien también ha producido de gran manera en los primeros juegos de la organización.