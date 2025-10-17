LVBP: Tigres dejan en el terreno a Cardenales tras un emocionante juego

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio José Pérez Colmenares de Maracay abrió sus puertas en la noche de este jueves para su primer encuentro de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Allí, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara no se guardaron nada y protagonizaron un partido lleno de muchas carreras y emociones. Al final, el marcador reflejó un 9 a 8 a favor de los bengalíes.

Tal como sucedió en el choque del miércoles, los dirigidos por el manager César Izturis tomaron la delantera en la primera entrada. Sin embargo, los de casa aplicaron la misma fórmula exitosa que les sirvió en el día inaugural y con el pasar de las entradas concretaron otra épica remontada.

Un final de infarto entre Tigres y Cardenales

Ni bien se escuchó la voz de playball, los crepusculares se fueron con todo sobre el abridor Nick Struck. Y es que Rafael Ortega abrió las acciones con un imparable, lo que le permitió tiempo después a Danry Vásquez remolcar las dos primeras carreras del encuentro con su segundo jonrón de la campaña.

La producción de los aragüeños llegaron en innings seguidos. En el segundo, Yorman Rodríguez descontó con un sencillo al jardín central; para el tercero, Gorkys Hernández pisó el home con la del empate tras un doble de David Rodríguez; y en el cuarto, el propio Gorkys, Lorenzo Cedrola y un balk del relevista Robinson Hernández concretaron un rally de tres rayitas.

Si bien la ofensiva larense se apagó en gran parte del juego, en la alta del sexto no desaprovecharon sus oportunidades al bate. Juan Yépez igualó las acciones a cinco con un jonrón de tres carreras, en tanto que Yojhan Quevedo disparó un hit productor para impulsar a Damiano Palmegiani con la de irse arriba.

El toma y dame no cesó en Maracay. Los Tigres pegaron nuevamente con protagonismo de Keyber Rodríguez y José Peraza, en la baja del sexto y séptimo respectivamente, y de esa manera tomaron la delantera. Sin embargo, los Cardenales respondieron con el oportuno bate de Cesar Izturis Jr. para el 7 a 7 en el octavo.

En la alta del noveno, la visita rompió la igualdad tras aprovechar un lanzamiento desviado del lanzador Ronnie Williams. Pero cuando todo parecía que los actuales monarcas conquistarían su primer triunfo, los bengalíes culminaron la remontada gracias a sencillos de Alberth Martínez y José Peraza, ambos con las bases llenas.

De esa manera, Tigres de Aragua (2-0) se consolida en la cima de la clasificación en estos primeros días de competición. Por su parte, Cardenales de Lara (0-2) deberá ajustar algunos detalles para tratar de estrenar su casilla de victorias en su regreso a Barquisimeto.