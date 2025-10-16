LVBP: Tigres abren la temporada con una verdadera muestra de poder sobre Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) subió su telón con un encuentro lleno de emociones y grandes batazos en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Allí, los Tigres de Aragua sorprendieron con su temible ofensiva para imponerse con pizarra de 8 a 3 a los Cardenales de Lara.

Si bien los dirigidos por el manager César Izturis pegaron fuerte en las dos primeras entradas, al final los muchachos de Oswaldo Guillén lograron darle vuelta a las cosas gracias a dos innings bastante productivos. Además, cabe resaltar que el relevo de los bengalíes estuvo prácticamente intraficable en la recta final.

Tigres rugen con fuerza en casa de Cardenales

Con la voz de playball, los Tigres de Aragua aprovecharon un pequeño desliz de Max Castillo en la misma primera entrada. Sin embargo, el experimentado abridor pudo sacar ese tercer out con un dramático ponche con las bases llenas.

Acto seguido, los Cardenales de Lara atacaron con todo al lanzador Christian Mejías. En la parte baja de ese mismo capítulo, Danry Vásquez protagonizó el primer cuadrangular de la temporada 2025-2026, llevándose consigo hasta el home a Damiano Palmegiani para el 2 a 0.

Minutos después, en la baja del segundo, los de casa aumentaron su ventaja cortesía de Cesar Izturis Jr., quien bateó un rodado de out a primera base para que Jermaine Palacios anotara sin problemas desde la antesala.

A partir de aquí, todo se inclinó hacia el lado de los Tigres. En el tercer inning concretaron un rally de tres rayitas para empatar la pizarra, esto luego de dobles de David Rodríguez y Alberth Martínez, así como un elevado de sacrificio de Eduardo Escobar.

En el cuarto inning volvieron a la carga y con más agresividad para agregar cuatro carreras más. Lorenzo Cedrola puso arriba a los bengalíes con un doble; le siguió Keyber Rodríguez con un triple; en tanto que José "Cafecito" Martínez y Eduardo Escobar dispararon hits productores consecutivos.

Ya en el quinto, Lorenzo Cedrola tomó un turno con las bases llenas y tras un rodado para doble matanza impulsó la octava anotación para liquidar el encuentro. De esa manera, los Tigres de Aragua (1-0) rugieron con fuerza en casa de los Cardenales de Lara (0-1) para arrancar la zafra con una victoria llena de autoridad.