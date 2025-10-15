LVBP: Danry Vásquez conecta el primer jonrón de la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LBP) comenzó su transitar en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, con un imperdible juego entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua. Allí, el bate de Danry Vásquez inauguró la pizarra con un descomunal cuadrangular, el primero de la temporada 2025-2026.

Tras escucharse la voz de playball, el abridor Máximo Castillo tuvo algunos inconvenientes para enfrentar a los primeros bateadores del conjunto aragüeño. De hecho, terminó llenando las bases tras regalar par de bases por bolas, aunque logró preservar el cero.

Danry Vásquez y su primer gran batazo de la temporada

Ya para la parte baja del primer episodio, los Cardenales picaron primero en el marcador con el aporte de Danry Vásquez. Previo a su aparición en el plato, Damiano Palmegiani pegó un sencillo al jardín derecho, lo que llevó al de Ocumare del Tuy a ser el protagonista de la noche.

Y es que en cuenta completa, el abridor Christian Mejías no pudo dominar a un Danry que desapareció la pelota entre los jardines izquierdo y central. De esa manera, los de casa anotaron las dos primeras carreras de la temporada 2025-2026 de la LVBP.