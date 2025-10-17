Luis Romero decepciona con Leones del Caracas y extiende su mal momento en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas decepcionaron en su estreno en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Luis Miguel Romero fue uno de los responsables en la caída (2-6) de los melenudos, tras ser castigado ante Bravos de Margarita desde el Estadio Nueva Esparta.

En una nueva oportunidad en la pelota venezolana, el abridor cubano recibió la oportunidad de subirse en el montículo en el primer partido de la campaña ante los subcampeones de la liga. El derecho no se encontró en el desafío y fue vapuleado en su presentación con una línea de 3.1 innings de labor, donde permitió cinco carreras limpias, cinco hits, un jonrón, dos boletos y par de ponches.

El serpentinero recibió cinco de las seis anotaciones de los insulares, quienes le pegaron en los primeros tramos del compromiso con una rayitas en el primer capítulo y un ramillete de tres en el segundo episodio. La labor del antillano le dio continuidad a un inestable desempeño que ha coleccionado en las últimas edición del certamen invernal.