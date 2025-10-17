LVBP: Leones del Caracas pierde a un importado por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas empezaron la temporada 2025-2026 perdiendo ante Bravos de Margarita y este viernes 17 de octubre recibieron una mala noticia con respecto a la importación. El lanzador Dakota Chalmers, quien estaba en los planes de los "melenudos", no podrá estar en Venezuela para ver acción.

El lanzador norteamericano estaba dentro de los planes de la gerencia y staff técnico del Caracas, pero finalmente no podrá viajar al país para jugar en la naciente campaña del beisbol venezolano.

Leones del Caracas pierde a lanzador importado

Según un reporte del periodista Jesús Ponte, Chalmers, quien había firmado recientemente con los Leones del Caracas y tenía todo listo para incorporarse al equipo en los próximos días, finalmente no vendrá a la LVBP. El pitcher comunicó su decisión a la organización capitalina tras presentarse un inconveniente personal que le impide viajar a Venezuela.

Chalmers explicó que atraviesa una situación familiar complicada, ya que su madre no se encuentra bien de salud, por lo que decidió permanecer en Estados Unidos para atenderla. La franquicia entiende y respeta su decisión, aunque su ausencia deja un espacio importante en el plan de refuerzos del Caracas para esta temporada.

Dakota Chalmers jugó este 2025 en México, Ligas Menores y también en la Atlantic League, circuito independiente en Estados Unidos. Durante ese recorrido con varios equipos, el derecho dejó marca de 2-4 con efectividad de 5.12 en 63.1 innings, donde ponchó a 80 bateadores y concedió 38 boletos.

Su WHIP de 1.50 refleja cierto descontrol, aunque mantuvo un sólido promedio de 11.4 ponches por cada nueve entradas, mostrando su capacidad para dominar con fuerza desde la lomita. A pesar de los altibajos, sus números evidencian el potencial que lo ha mantenido en el radar de varias organizaciones.