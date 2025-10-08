LVBP

LVBP: Juan Cristóbal Coronil buscará recuperar la filosofía de trabajo en los Leones del Caracas

Por

Oriana Garcia
Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 02:33 pm

“La temporada pasada no fue para Leones lo que todos hubiésemos queridos” detalló el presidente de Leones del Caracas 

Suscríbete a nuestros canales

Durante la rueda de prensa oficial de la temporada 2025-2026 de Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el presidente de los Leones del Caracas, Juan Cristobal Coronil dio un balance de cómo llega la organización una nueva zafra.

NOTAS RELACIONADAS

En primera instancia, la Máxima autoridad de los melenudos reconoció que “La temporada pasada no fue para Leones lo que todos hubiésemos queridos” aseveró que “Como todo en la vida, a veces uno se cae y no queda otra que levantarse”.

Mencionó que pese a tener las mismas piezas, reconfortó el equipo para afrontar una nueva temporada que les permita tener lo resultados esperados. 

Detalló que el equipo desea recuperar su filosofía de trabajo.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Miguel Cabrera Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 08 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
LVBP