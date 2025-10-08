LVBP: Juan Cristóbal Coronil buscará recuperar la filosofía de trabajo en los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Durante la rueda de prensa oficial de la temporada 2025-2026 de Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el presidente de los Leones del Caracas, Juan Cristobal Coronil dio un balance de cómo llega la organización una nueva zafra.

En primera instancia, la Máxima autoridad de los melenudos reconoció que “La temporada pasada no fue para Leones lo que todos hubiésemos queridos” aseveró que “Como todo en la vida, a veces uno se cae y no queda otra que levantarse”.

Mencionó que pese a tener las mismas piezas, reconfortó el equipo para afrontar una nueva temporada que les permita tener lo resultados esperados.

Detalló que el equipo desea recuperar su filosofía de trabajo.