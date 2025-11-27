¿Por cuánto podría firmar el dominicano Framber Valdez?

La lista de peloteros en la agencia libre está bastante interesante, sin embargo, en cuanto a los lanzadores había dos que tenían un valor superior al promedio y uno de ellos es Framber Valdez, dominicano que podría adquirir más de 200 millones de dólares en su próximo contrato.
Esto se debe a que el otro en ese listado, era el derecho Dylan Cease, quien acaba de acordar por una cantidad casi un 15% mayor a su valor y de hecho, Framber está cotizado en un monto más alto.
Framber Valdez podría conseguir un gran contrato:
Cease debía aspirar a un contrato por siete temporadas y 184.9 millones de dólares, según el medio "Spotrac". No obstante, este poderoso lanzador terminó llegando a un acuerdo por la misma cantidad de años (7), pero por 210 millones de dólares.
Esto puede hacer que el agente de Valdez busque un contrato que ronde entre 225 a 230 millones por seis campañas. Esto debido a que, sus aspiraciones debían estar alrededor de $199.900.000 por esos años (6), de acuerdo a esta página.
Evidentemente, eso dependerá de varios factores, principalmente de la organización que quiera hacerse con los servicios de este talentoso abridor y todo lo que pueda aspirar el agente de Framber Valdez.