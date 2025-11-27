MLB

¿Por cuánto podría firmar el dominicano Framber Valdez?

El contrato de Dylan Cease ilusiona al serpentinero zurdo de cara a su próxima firma 

Por

Neyken Vegas
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 04:42 pm
¿Por cuánto podría firmar el dominicano Framber Valdez?
Suscríbete a nuestros canales

La lista de peloteros en la agencia libre está bastante interesante, sin embargo, en cuanto a los lanzadores había dos que tenían un valor superior al promedio y uno de ellos es Framber Valdez, dominicano que podría adquirir más de 200 millones de dólares en su próximo contrato.

NOTAS RELACIONADAS

Esto se debe a que el otro en ese listado, era el derecho Dylan Cease, quien acaba de acordar por una cantidad casi un 15% mayor a su valor y de hecho, Framber está cotizado en un monto más alto.

Framber Valdez podría conseguir un gran contrato:

Cease debía aspirar a un contrato por siete temporadas y 184.9 millones de dólares, según el medio "Spotrac". No obstante, este poderoso lanzador terminó llegando a un acuerdo por la misma cantidad de años (7), pero por 210 millones de dólares.

Esto puede hacer que el agente de Valdez busque un contrato que ronde entre 225 a 230 millones por seis campañas. Esto debido a que, sus aspiraciones debían estar alrededor de $199.900.000 por esos años (6), de acuerdo a esta página.

Evidentemente, eso dependerá de varios factores, principalmente de la organización que quiera hacerse con los servicios de este talentoso abridor y todo lo que pueda aspirar el agente de Framber Valdez.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Jueves 27 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol