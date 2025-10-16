Leones del Caracas quieren dominar la primera semana de la LVBP con esta rotación

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP arrancó en la noche del miércoles con un solo juego, pero no es sino hasta este jueves cuando los ocho equipos de la liga subirán el telón por completo del torneo. Uno de esos debutantes son los Leones del Caracas, quienes están enfocados en arrasar con todo a su paso en esta primera semana.

Una vez más, la organización capitalina confió en la experiencia y sabiduría de José Alguacil para mantenerse al frente del equipo este año. Y es que él junto a todo su staff técnico, lograron reunir a un talentoso grupo de peloteros que seguramente pelearán por el campeonato desde el primer día.

Leones y una rotación que promete varias victorias

Para esta jornada inaugural, los Leones del Caracas medirán fuerzas contra los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta. En esta primera cita que siempre es importante, el estratega no dudó en nombrar como su abridor al experimentado Miguel Romero.

El siguiente nombre en la rotación de los melenudos es Mikell Manzano. El joven lanzador tendrá la responsabilidad de enfrentar a una peligrosa toletería como la de los insulares, quienes de hecho son los actuales subcampeones de la LVBP. Dicho compromiso será el viernes 17, también en Guatamare.

La siguiente presentación de los Leones del Caracas será el día sábado 18, en el Estadio Monumental. Allí recibirán a los Caribes de Anzoátegui, y el responsable de asumir la lomita será el zurdo José Marcos Torres.

Para cerrar, el Estadio Monumental volverá a abrir sus puertas el domingo 19, esta vez para el segundo round entre capitalinos y orientales. El también zurdo Luis Palacios se encargará de llevar las riendas del juego, cerrando así la primera semana de acción de la LVBP.