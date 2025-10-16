LVBP: Tiburones de La Guaira presentan su rotación inicial para la nueva temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira comienzan este 16 de octubre su andar en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cuando visiten Maracaibo para enfrentar a Las Águilas del Zulia. El equipo "salado" recientemente dio a conocer a sus primeros lanzadores abridores y con estos brazos buscarán sus primeras victorias.

De la mano de Gregorio Petit, el equipo litoralense afronta una nueva campaña en el beisbol venezolano, donde la meta seguramente será clara, buscar otro campeonato. Iniciar el año ganando, es importante por lo que la decisión de los primeros lanzadores es sumamente clave.

Rotación inicial para los Tiburones de La Guaira

A través de sus redes sociales, los Tiburones de La Guaira anunciaron abrirá con Zac Grotz como abridor frente a las Águilas del Zulia el jueves. Al día siguiente, Luis Peña tomará la lomita para el equipo "escualo", también contra los zuliano, en lo que promete ser un inicio intenso para el conjunto costero.

Para el fin de semana, los abridores del sábado y domingo aún están por confirmarse, cuando los Tiburones se medirán ante el equipo de Cardenales de Lara, actual campeón de la LVBP. Esta planificación inicial muestra la intención del cuerpo técnico de equilibrar experiencia y juventud en la rotación, buscando arrancar la temporada con fuerza y establecer un ritmo sólido desde los primeros partidos.

El norteamericano viene de ver acción en la Liga Mexicana de Beisbol, con Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México. En 18 juegos dejó efectividad de 5.82, récord de 5-6, 36 boletos y 80 ponches.

Por su parte, el dominicano Peña jugó el año pasado en Nicaragua y dejó récord de 1-3, con ERA de 4.17 y 1.10 de WHIP, en nueve desafíos.