Este es el calendario de juegos de Tiburones de La Guaira en Macuto para la 2025-2026

Los Tiburones de La Guaira quieren conquistar todo a su paso, y es por eso que para esta temporada 2025-2026 de la LVBP tratarán de hacerse fuertes en condición de local. Y es que a diferencia del resto de equipos, ellos contarán una vez más con dos casas: el Estadio Universitario y el Fórum de Macuto.

A estas alturas de la pretemporada, los dirigidos por el manager Gregorio Petit tienen todo casi listo para levantar el telón de la campaña con la intención de ser uno de los máximos candidatos al título. Recordemos que su andar por el torneo arrancará el jueves 16, como visitantes, frente a las Águilas del Zulia.

Tiburones presentes en Macuto

En días recientes, Tiburones de La Guaira hizo vibrar el Estadio Jorge Luis García Carneiro con par de juegos amistosos de pretemporada. De hecho, ambos fueron contra los Leones del Caracas y con victorias por los dos bandos. De esa manera dieron un pequeño adelanto de lo que vendrá esta zafra.

Una vez culminaron dichas actividades en el litoral del país, la organización no tardó en publicar lo que será su calendario para esta temporada 2025-2026 con sede en Macuto. Cabe mencionar que de los 28 juegos como locales, un total de ocho serán en el Fórum La Guaira.

Juegos de Tiburones de La Guaira en Macuto

Octubre

10 de octubre | vs Tigres de Aragua

Noviembre

7 de noviembre | vs Caribes de Anzoátegui

8 de noviembre | vs Caribes de Anzoátegui

9 de noviembre | vs Bravos de Margarita

28 de noviembre | vs Tigres de Aragua

Diciembre