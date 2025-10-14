Henry Blanco trabaja en las fortalezas de Bravos para pelear el título de la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace un par de días que la pretemporada de los Bravos de Margarita está bajo el mando del manager Henry Blanco. Y es que su regreso a la isla es motivo suficiente para que los fanáticos se ilusionen con su primer campeonato de la LVBP, algo que estuvieron cerca de celebrar la campaña pasada.

El estratega inicia una nueva etapa con el conjunto insular, el mismo que lo vio despedirse de su etapa como pelotero profesional y debutar como manager. Justamente, esa conexión entre ambas partes podría funcionar mucho mejor para esta zafra 2025-2026, tomando en cuenta que hablamos del actual manager campeón de la liga.

Henry Blanco no esconde su orgullo de regresar con Bravos

Henry Blanco retorna a la isla luego de un 2025 inimaginable. Más allá del título que viene de conseguir con Cardenales de Lara, su rol como coach de banca en las Grandes Ligas, con Nacionales de Washington, le ha permitido llenarse de más experiencia y sabiduría. Con ese impulso espera hacer historia en su séptima temporada con Bravos de Margarita.

"Uno se pone a pensar desde el año pasado para acá, jugar la final aquí en la isla, me hace sentir contento. Las aspiraciones este año son quedar campeones, para mí es un orgullo y una satisfacción estar aquí de vuelta, para darle a esa fanaticada todo lo que se ha esperado por muchos años, que es un título", comentó en una nota de prensa.

Ganar su primer campeonato, luego de dos intentos fallidos, fue algo inexplicable para el estratega. El detalle es que dicha final se la ganó justamente a los insulares, algo que tratará de reponerles a partir de ahora.

"Ver a Bravos de Margarita en la final desde la acera de enfrente fue impresionante. Ver todo lo que han hecho, lo que esta organización ha mejorado y ha crecido y además estar de vuelta, para mí es un orgullo de verdad. Estos muchachos se merecen eso y mucho más, es increíble", señaló.

Ahora, Henry Blanco no tiene otra misión más importante que ganar el campeonato con los Bravos. Es por eso que desde su llegada no ha parado de trabajar con su staff técnico para mejorar los puntos débiles del equipo y reforzar aquellos fuertes, todo con miras a una nueva final.

"Esta ofensiva de Bravos el año pasado demostró que de verdad ha mejorado muchísimo. Obviamente han trabajado duro para conseguirlo. Este año vamos a seguir mejorando, vamos a tratar de mejorar el pitcheo. Esa es una combinación bastante buena para lograr los títulos en Venezuela", finalizó.

La temporada 2025-2026 de Bravos de Margarita arrancará en condición de local, en el Estadio Nueva Esparta, con cuatro juegos seguidos: jueves 16 y viernes 17 contra Leones del Caracas; y sábado 18 y domingo 19 frente a Tigres de Aragua.