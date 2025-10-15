LVBP: ¡Fichaje de experiencia para La Guaira! Rafael Cova en el roster de Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira, buscando fortalecer su cuerpo de lanzadores en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), han anunciado la incorporación del experimentado lanzador derecho, Rafael Cova.

El equipo oficial "Tiburones Report" confirmó la noticia a través de su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), indicando que el veterano lanzador ha firmado con la organización y está incluido en el roster de la semana.

La llegada de Cova, de 43 años, representa una inyección de veteranía y temple para el bullpen escualo. Cova ha forjado una dilatada carrera en la LVBP, siendo conocido por su capacidad para manejar situaciones de apremio, especialmente en los relevos intermedios y finales.

Trayectoria de Rafael Cova

Rafael Cova es un serpentinero con una extensa trayectoria en la pelota venezolana, donde ha vestido varias camisetas. Es reconocido por su recta potente, que históricamente ha alcanzado consistentemente las 95 millas por hora o más. Su incorporación es clave para unos Tiburones que buscan repetir el éxito reciente.

Estadísticas relevantes en la LVBP

-Juegos lanzados (JL): Cova tiene una gran cantidad de apariciones en la LVBP, destacando su rol como relevista. Por ejemplo, entre las temporadas 2017 y 2024, sus números de juegos lanzados por año han sido significativos, oscilando entre 1 y 33 juegos, siendo un brazo constante.

-Efectividad (EFE): Si bien ha tenido temporadas con altibajos, su mejor desempeño reciente se remonta a la temporada 2017, donde registró una impresionante efectividad de 2.03 en 31 juegos lanzados y 26.2 entradas de labor, con un notable WHIP de 0.86 y 26 ponches. Esta temporada es citada como una de las mejores de su carrera, mostrando su potencial como relevista de alta confianza.

En las últimas temporadas ha tenido retos con la consistencia:

2024: 1 JL, 0.2 IP, 0.00 EFE.

2022: 5 JL, 4.1 IP, 14.54 EFE.

2021: 16 JL, 13.0 IP, 9.00 EFE.

Con estos números, es evidente que los Tiburones apuestan por la experiencia y por la esperanza de que Cova pueda reencontrar la forma que lo convirtió en uno de los relevistas más respetados del circuito venezolano, especialmente la mostrada en campañas anteriores a 2022. Su rol inicial será reforzar el bullpen para la temporada 2025-2026 que apenas comienza, buscando estabilidad y solidez en los innings cruciales.

La noticia del ingreso de Cova al roster ya generó reacciones en redes sociales, con fanáticos preguntando por otros jugadores y cuestion la adicion de Cova por su edad, lo que subraya la expectación que rodea a la conformación final del equipo de La Guaira.

