Prospecto de Tiburones de La Guaira apunta a grandes cosas con el equipo esta temporada

Los Tiburones de La Guaira fueron la primera organización en iniciar sus prácticas de cara a la temporada 2025-2026 de la LVBP, y eso les ha permitido situarse un paso adelante de sus rivales. Esas ganas de hacer bien las cosas, jugar buena pelota y tratar de ser protagonistas del torneo es lo que mantiene inspirados a todos sus peloteros, en especial los más jóvenes.

Justamente, uno de esos prospectos que ya comienza a pisar fuerte es José Córdova, quien le bastó un juego de pretemporada para demostrar que tiene calidad para afianzarse en el equipo. Eso, sin dudas, es una excelente noticia para el manager Gregorio Petit y el resto del staff técnico.

Tiburones comienza a confiar en José Córdova

Durante el pasado jueves se realizó un encuentro amistoso de pretemporada en el Fórum de Macuto, donde Tiburones de La Guaira midió fuerzas con Leones del Caracas. Al final, los escualos triunfaron con pizarra de 8 a 6, y gran parte de esa alegría se debió al accionar de José Córdova.

"Feliz de estar acá con el equipo. Yo puedo ser utility y defender cualquier posición en la que me necesiten. Siempre voy a estar dispuesto a dar el 100% donde sea. Acá hay una competencia sana y todos buscamos las maneras de divertirnos", señaló el venezolano en una entrevista para las redes sociales del equipo escualo.

El receptor, que también puede defender la primera base, tomó un turno importante en el noveno inning cuando los litoralenses estaban abajo en el marcador. Fue entonces cuando gracias a un largo triple suyo se igualaron las acciones, iniciando así una épica remontada.

"Apenas estoy conociendo al grupo. Me siento muy bien de tenerlos a todos ellos ahí. La clave es saber escuchar todos los días y tratar de hacer los ajustes que te piden los coaches. Tengo que poner a funcionar las ideas de ellos y las mías para que todo salga muy bien", comentó.

José Córdova dejó una grata impresión en dicho encuentro, algo que podría catapultarlo a ser una pieza de recambio para el manager a lo largo de la temporada. Además, cabe mencionar que su 2025 con la sucursal Doble-A de los Rockies de Colorado fue tan positiva que la organización no le ha dado ninguna restricción de jugar en el país.

"Por los momentos no hay ninguna restricción. Vine a divertirme, a conocer la liga y a jugar fuerte. Quiero aprender lo más que pueda de tanta gente veterana y sacarle el jugo, como se dice, para poder seguir mejorando en mi carrera como beisbolista", finalizó.

En 84 juegos este año en Ligas Menores bateó para .243 de promedio, con 67 imparables, 14 dobles, un triple, seis jonrones, 27 carreras remolcadas, 42 anotadas, cinco bases robadas, y .722 de OPS.