Magallanes suma cuatro piezas de cartel grandesligas a sus prácticas

Los Navegantes del Magallanes se han tomado muy en serio su preparación de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El equipo filibustero regresó a la postemporada en la 2024/25, luego de un año de ausencia, sin embargo, las ambiciones son mucho más grandes en esta ocasión.

De la mano de una nueva gerencia deportiva, Magallanes ha realizado una importante reestructuración de su equipo, al que han llegado una gran cantidad de piezas por la vía del cambio. La importación también ha sido un punto a tomar en cuenta, con nombres que han causado revuelo en nuestro campeonato.

En este sentido, justamente "La Nave" recibió este viernes 10 de octubre a varios peloteros que serán claves en la estructura del roster de esta campaña. Entre los nombres, se encuentran dos llamados a ser vitales, especialmente en el inicio de la temporada, como lo son el receptor Sandy León, y el lanzador Zach Plesac.

Más grandesligas para Magallanes

Según reporta la periodista Georgeny Pérez, los Navegantes del Magallanes recibieron cuatro incorporaciones en su décimo día de la pretemporada. Los nuevos "tripulantes" son el receptor criollo Sandy León, y los lanzadores importados Zach Plesac, Jesús Reyes y Alex Claudio. Los cuatro tienen experiencia en Grandes Ligas.

Por supuesto, los dos nombres que más llaman la atención son los de Sandy León y Zach Plesac. León, de 36 años de edad, viene de ser cambiado recientemente desde las Águilas del Zulia, y además, regresó a MLB en este 2025, de la mano de los Bravos de Atlanta, equipo en donde incluso conectó un cuadrangular.

Plesac, en cambio, viene con el cartel de ser uno de los importados más relevantes que se han visto en mucho tiempo en nuestra pelota. El derecho estuvo ininterrumpidamente en Las Mayores entre 2019 y 2024, e incluso llegó a tener un fenomenal 2020, en donde se afianzó como parte clave de la rotación de los Guardianes de Cleveland.

Alex Claudio es otro nombre más que interesante, ya que tiene en su currículum más de 350 juegos en Las Mayores a lo largo de 10 campañas. Finalmente, el mexicano Jesús Reyes es un viejo conocido de nuestro beisbol, ya que vino en la 2022/23 con Caribes y en la 2024/25 con Leones.