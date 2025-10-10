Águilas del Zulia se arma con dos de sus peloteros franquicia

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue sumamente positiva para las Águilas del Zulia. De la mano de Lipso Nava, quien ha sabido ser un manager realmente exitoso con esta organización, los rapaces regresaron a la postemporada, luego de ocupar el tercer lugar en la Ronda Regular, con 30 triunfos y 26 derrotas.

Para esta campaña, la misión no varía demasiado. Nuevamente con Nava al mando, los zulianos intentarán repetir su cupo en la postemporada e intentar trascender todavía más. Para ello, contarán con piezas realmente importantes desde el mismo primer día de la campaña, como es el caso de dos de sus jugadores franquicia, quienes se reportaron este jueves 9 de octubre: José Pirela y Silvino Bracho.

Silvino Bracho y José Pirela llegan al "Nido"

Por medio de sus redes sociales, las Águilas del Zulia anunciaron la llegada a los entrenamientos oficiales del relevista Silvino Bracho, y del toletero José Pirela, dos de los jugadores más representativos de la organización en este siglo, y piezas fundamentales de la estructura del manager Lipso Nava.

Silvino Bracho viene de una buena campaña 2024/25, en la que fue ganador del Premio al Cerrador del Año, al ponerle el candado a 10 de los 30 juegos que ganó el Zulia. Además, dejó efectividad de 2.92 y WHIP de 0.97.

Por su parte, José Pirela también tuvo un desempeño positivo en la zafra anterior, al batear para .294/.371/.444/.815, con cinco cuadrangulares y 21 carreras impulsadas en 180 turnos al bate, repartidos a lo largo de 47 compromisos disputados.

"Tenía muchos años que no estaba con las Águilas desde las prácticas. Siempre es un placer y un honor para mí estar con las Águilas", comentó Pirela. Sin duda, los zulianos lucen sólidos de cara al día inaugural.