LVBP: Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua pactan el cambio de este cátcher MLB

Solo dos años y medio estuvo Rafael Marchán fuera de la organización Tiburones de La Guaira, que este 9 de octubre acordó su regreso en negociación con los Tigres de Aragua, movimiento de alto impacto en esta pretemporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En información que difundió la Coordinación de Prensa del cardumen, empero no se especificó qué jugador (es) serán cedidos por la ficha del cátcher suplente de los Phillies de Filadelfia en la MLB.

Rafael Marchán de nuevo en tiburón

De 26 años de edad, Marchán fue cambiado por los Tiburones el 15 de febrero de 2023 junto al también bigleaguer Gabriel Arias, además del pitcher Christian Mejias. Ellos fueron precisamente a los bengalíes por el recio toletero de los Azulejos de Toronto, Anthony Santander, el receptor Abrahan Gutiérrez y el monticulista Jean Pinto.

En tres temporadas en la LVBP, 2 con La Guaira, 1 en Aragua, Rafael Alejandro ha dejado línea ofensiva de:

.344 en promedio de bateo

.460 en porcentaje de embasado

.492 de slugging

.952 de OPS

Esto resultado de 65 hits en 189 turnos legales que han incluido 12 dobles, 2 triples, 4 cuadrangulares, 35 bases por bolas y 8 pelotazos recibidos; asimismo, 36 carreras anotadas, 41 remolcadas, 3 cojines estafados y 24 ponches.

El certamen 2023/2024 con los bengalíes, fue su más reciente experiencia en el circuito.