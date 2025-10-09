LVBP: Caribes de Anzoátegui eligen a este conocido para abrir contra Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui va por la restauración de su honor en el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); luego de tres años de eliminación temprana, el reto es bastante grande, la reestructuración y renovación de su nómina prosigue por lo que hacen ajustes para sus dos primeras jornadas.

La inauguración oficial del certamen corresponde a Tigres de Aragua y Cardenales de Lara el 15 de octubre, para la siguiente fecha se sumarán los otros seis elencos y la tribu lo hará en calidad de visitante contra Navegantes del Magallanes.

Caribes de Anzoátegui con brazo definido para la noche inaugural

Para ese primer juego el mánager de estreno, Asdrúbal Cabrera, seleccionó como lanzador abridor a José Rodríguez, derecho cubano que el año pasado se puso la casaca aborígen y resultó todo un bálsamo para el maltrecho pitcheo del conjunto.

En 11 juegos, siempre como iniciador, tuvo balance de 5 lauros, 1 caída, acumuló 60 entradas en las que cedió 67 indiscutibles, 8 cuadrangulares, 29 anotaciones, 23 de ellas limpias, incurrió en 14 bases por bolas y recetó 29 chocolates por lo que dejó:

LVBP - La tribu - José Rodríguez - Asdrúbal Cabrera

3.45 en promedio de carreras limpias permitidas

1.35 de whip

10.1 en promedio de hits por cada 9 capítulos

1.2 en jonrones

2.1 en el de boletos

4.4 en ponches

Ante los navieros tuvo una sola presentación, de 4.1 innings, 5 indiscutibles, 1 rayitas que se marcó merecida, no le sonaron vuelabardas, no expidió pasaporte y guillotinó a 3.