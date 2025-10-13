LVBP: Tiburones de La Guaira pierde a este importado para la temporada 25-26

Suscríbete a nuestros canales

Este 13 de octubre se dio a conocer una mala noticia para los Tiburones de La Guaira, ya que uno de sus importados anunciados no podrá jugar en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Se trata del lanzador cubano Emmanuel Chapman, quien se esperaba como parte de la importación para el equipo que será dirigido por Gregorio Petit.

El derecho antillano quedó descartado y ahora la gerencia del elenco "salado" tiene la tarea de ir al mercado internacional, en busca de un nuevo importado que sustituya a este jugador que pertenece a los Piratas de Pittburgh en los Estados Unidos.

Emmanuel Chapman no va con La Guaira

Según reportó en sus redes sociales la periodista Georgeny Pérez, Chapman no formará parte de los Tiburones de La Guaira en la temporada 2025-2026 de la LVBP. El lanzador le explicó a la periodista que, por problemas con la renovación de su visado, no podrá acompañar al equipo este año.

“Estaba muy emocionado por ir a Venezuela a jugar con ellos, pero no se podrá. Les deseo mucho éxito al equipo y a toda la fanaticada”, comentó Chapman.

Con la ausencia de este lanzador, se convierte en el segundo importado que no jugará con los Tiburones esta temporada, tras la noticia de que Jackson Goddard tampoco viajará por motivos personales. Estas bajas representan un desafío para el equipo, que deberá ajustar su plantilla para la próxima campaña de LVBP que está por iniciar.

Desde 2024, Emmanuel Chapman se ha destacado en las filiales de Pittsburgh en Estados Unidos, y esta temporada 2025 en Doble A mostró un gran rendimiento. En 32 juegos, acumuló siete victorias, dos derrotas, 3.72 de efectividad, 1.33 de WHIP y 72 ponches, mostrando consistencia tanto como abridor, como relevista.

En su carrera en las menores, récord de 11-4, con 3.57 de efectividad, 73 boletos y 152 ponches en 68 presentaciones, 12 de ellas como abridor, lo que refleja su versatilidad y el valor que aporta al staff de pitcheo.