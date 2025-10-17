Meridiano TV regresa con otro fogoso encuentro entre Tiburones y Águilas

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del beisbol profesional cumple hoy su tercera jornada y Meridiano Televisión regresa a la pantalla chica con la transmisión del encuentro entre Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia desde el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, con una amplia antesala, a partir de las 6:00 pm.

Meridiano Televisión transmitirá su segundo partido

La cobertura de la LVBP tiene en acción a un equipo de talentos de primera. En la narración vuelven a estar Germán Jaspe para ponerle caramelo a cada encuentro. Jesús López, Jorgenys Martínez y Fermín Pérez Jr., voces reconocidas por su trayectoria y conocimiento de la pelota criolla, mientras que el grupo de comentaristas está conformado por Fryddmar Álvarez, Carlos Colón, Mariangel Osorio y Fransheska Hidalgo, quienes aportarán una visión profunda de cada jugada.

Meridiano Tv transmitirá los encuentros más esperados EN VIVO y GRATIS para toda Venezuela en señal abierta. Además, los juegos exclusivos podrán verse por streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv.

Debut exitoso

La tanda inaugural, el pasado miércoles 15, en el parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, resultó un rotundo éxito para Meridiano Televisión que con su equipo llevó a todo el país las incidencias del choque inaugural, que se tradujo en una victoria para los Tigres de Aragua, sobre los actuales campeones, Cardenales de Lara.

Aragua está dirigido por el experimentado “Ozzie” Guillén y cuenta con la toletería rendidora que encabezan los veteranos exgrandeligas Eduardo Escobar y José “Cafecito” Martínez.

A disfrutar

Hoy la pantalla de Meridiano Televisión, el canal deportivo por excelencia de los venezolanos, reiteramos estará desde el parque marabino con uno de los encuentros más llamativos de la jornada del viernes, por cuanto se miden Tiburones y Águilas, equipos que son considerados candidatos a estar en la pelea por el título de la presente campaña peloteril.

En efecto, Tiburones dispone de peloteros valiosos entre criollos e importados en el inicio de la zafra en la cual tendrán en acción a cuatro grandesligas, cinco importados y además presentarán a un superprospecto.

Se trata, entre otros, de los bigleaguers Gabriel Arias, Máximo Acosta, Luis Guillorme y Sebastián Rivero.

En el club zuliano sobresalen José “El Águila Negra” Pirela, Alí Castillo, junto al también ligamayorista, Andry Lara.

Será un encuentro a todo dar por la pantalla de Meridiano TV.



Nota de Nelson Contreras S. | IG: @nelsocom2020