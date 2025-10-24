¡Masacre oriental! Caribes no tiene piedad ante Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia venían de celebrar una paliza contra los Tiburones de La Guaira en la jornada de ayer, pero en la de hoy, los Caribes de Anzoátegui se encargaron de devolverle la dosis, tras vencerlos "sin piedad" en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.

El pitcheo "Rapaz" no consiguió en ningún momento la fórmula, para frenar a unos maderos orientales que terminaron doblegándolos con pizarra final de 4 carreras por 19, un resultado que pudo ser incluso peor, motivado a que los locales dejaron a 23 hombres en circulación.

Los más destacados:

Lo más llamativo, es que sin conectar ni un solo cuadrangular, la "Tribu" logró hilvanar esa cantidad de anotaciones, tras batear 19 inatrapables, ocho de ellos extrabases, que en su mayoría fueron productivos

El más inspirado fue el experimentado Balbíno Fuenmayor, quien la vio clarita (5--5) en seis apariciones al plato, en las que también recibió un boleto. "Balbineitor" remolcó hasta cinco anotaciones y anotó en dos ocasiones, para ser el MVP en una grandiosa noche ofensiva a nivel general, para Caribes.Los nueve titulares de la alineación sumaron al menos un incogible cada uno.

Ahí va Caribes:

Si algo está dejando claro, el conjunto oriental es que esta campaña no será de trámite, para ellos, motivado a que acumulan su segunda victoria en fila y tercera de la campaña (3-4), para empatar a Cardenales de Lara en el sexto lugar, quedando además, a medio juego del cuarto lugar.

Por su parte, las Águilas quedaron con balance de 3-3 y sumaron su primera revés de la zafra. Estas dos novenas repiten mañana en la misma sede, donde los "Aguiluchos" intentarán tomar la revancha.