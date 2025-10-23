Corina Smith casi rompe en llanto al hablar de la infelicidad con su ex

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y modelo Corina Smith, sostuvo una relación con el cantante Mora, cuyo nombre real es Gabriel Mora Quintero. Un amor que para la intérprete fue de mucho sufrimiento por la conducta del hombre, según lo reveló en una reciente entrevista.

Una relación complicada

Honesta y casi en lágrimas la belleza de 34 años, habló sin filtros como a Mora le molestaba el brillo que ella tenía con su carrera en la música, presentaciones, viajes y eventos importantes. Una dinámica que le causó un dolor muy grande en su corazón.

Smith comentó que llegó un punto de la relación que su novio quiso cambiarla por completo, sintiéndose totalmente opacada y sin nada de brillo.

“Él me quiso cambiar tanto… porque él lo hacía feliz verme opacada. Cuando yo brillaba más sentía como una amenaza y quería, me decía tantas cosas. Sacrifiqué muchas cosas como de mi personalidad. cosas que le molestaban a la otra persona de cómo yo era y eran cosas que yo no podía cambiar”, dijo en pódcast “Somos La Cereza Del Pastel”.

Fue tanta la presión, que a Mora le llegaba a molestar que ella saludara a la gente en la calle y que tuviese una personalidad extrovertida.

¿Qué hizo?

Tras muchas lágrimas en las noches, la intérprete de “Triste pero siempre mami”, decidió que no podía obligar a Gabriel a estar con ella y amarla obligado.

“Todo fue obligado, volteó a ver a otra, hasta que me cansé de tanto intentarlo. Fue en la grabación de un clip que me mandó mensajes manipulándome y lo reconocí ya que el patrón era el mismo. Todo era muy tóxico”, dijo.

Corina finalizó la relación con el cantante boricua en el año 2022, siendo hoy una lección de aprendizaje de poner siempre su tranquilidad y paz, que un amor tóxico.