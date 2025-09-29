Corina Smith regresa “- triste, + mami”

Suscríbete a nuestros canales

Tras el rotundo éxito de su aclamado álbum "triste pero siempre mami", la cantautora venezolana Corina Smith presenta su nuevo trabajo discográfico: “- triste, + mami”, que convierte en un íntimo diario emocional que documenta la honesta reconstrucción de un corazón después de una caída, explorando la transición entre el dolor, la ilusión y la madurez.

A través de 18 temas, Corina muestra el retrato sincero de una mujer que se está sanando sin haberlo logrado por completo dividido entre la ilusión de reconectar con la vida, sentir mariposas y explorar nuevas conexiones con “menos triste más mami”, “,x6”, “tu angel, tu diabla”, y “Vuelo a madrid”. Por su parte en “lowkey”, “la suite”, “dealer” y “estás?” revelan una etapa de contradicción interna en la que las heridas del pasado reaparecen y desordenan sus emociones, terminando en la confrontación de lo vivido, reconociendo errores y avanzando con “me dañaron y ya”, “ apartamento” y “en mi vida nunca más”.

“Este álbum es la transición real de mi vida. Nace en un momento donde ya no estaba tan triste, pero tampoco estaba bien”, confiesa Corina. “En ese estado intermedio es donde tomé decisiones impulsivas y me ilusioné rápido. Escribí este disco desde la confusión real de lo que se siente estar entre el pasado y lo que viene, sin tener muy claro qué quieres”.

En “- triste, + mami”, Corina muestra su pluma honesta y transparente que conserva la esencia de la artista: una elegante fusión de pop urbano, R&B y reggaetón suave, con toques acústicos que acompañan cada emoción. A través de sus canciones, como "dealer" y "estás?", la artista se disculpa y libera pensamientos que nunca se atrevió a decir. “Muchas de estas canciones son cartas que nunca envié”, explica. “Es un reflejo sincero de todo lo que viví entre estar rota y volver a sentirme viva”.

Este álbum, está acompañado por una serie de audiovisuales interconectados protagonizados por el reconocido actor español Óscar Casas, quien interpreta al interés romántico. Su presencia en videos como "x6", "tu ángel, tu diabla" y "vuelo a madrid" añade una dimensión cinematográfica que profundiza en el relato emocional con una intensa química.

Corina Smith se consolida como una de las voces femeninas más relevantes del pop urbano latino. Su talento para convertir emociones reales en canciones universales ha trascendido fronteras, reafirmando su posición como una artista global en constante transformación.

Nota de prensa