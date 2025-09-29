Joven venezolana asegura tener una hija de Ronald Acuña Jr. (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Un escándalo se suma a la vida del pelotero venezolano, Ronald Acuña Jr., luego que en redes sociales su esposa María Laborde, protagonizara un encontronazo con una joven que asegura haber tenido una hija del beisbolista.

En las últimas horas, el nombre de Isamar Morelli ha sido vinculado con el jardinero de los Bravos de Atlanta, luego de que la barquisimetana se pronunciara en un live de Laborde, recordándole que ambas saben ese “pequeño secreto” que esconde el caballero de la historia.

¿Ronald Acuña Jr. tiene otra hija?

En TikTok corre como pólvora un video de un live de María, en el que ingresó Morelli para enfrentarla. Mensajes como “Me mandan cap donde hablas de mi hija”, “Sigue hablando reina” y “La que no me suelta eres tú” por parte de Isamar, llamaron la atención de todos.

En este sentido, la madre de los hijos de Acuña Jr., aseveró que, la joven está “obsesionada” con ella e incluso, en una ocasión acudió a la policía para calmar una situación con su “rival”.

En la transmisión, Laborde invitó a Morelli a tomar terapia y también a dejar en paz a su familia, tras asegurar una y otra vez que la pequeña Alaia de tan solo 2 años de edad, es hija del apodado ‘El Abusador’.

Por otro lado, María no tardó en soltar su veneno y, reafirmó un comentario hecho por un seguidor en el que aseguraban que, Isamar era dama de compañía. “Ah, porque de paso es prepago”, dijo entre risas.

Isamar Morelli publica las "pruebas"

En los comentarios del clip publicado en la mencionada plataforma, seguidores colocaron una historia que habría publicado Isamar en su Instagram, donde muestra una fotografía de la estrella de los Tiburones de La Guaira junto a la bebé, que nació un día antes del matrimonio de Ronald.

En la fotografía, se le ve al jardinero posando de manera divertida con la bebé, ambos sacando la lengua. Sin más palabras, con esta imagen Morelli estaría buscando comprobar su versión, la cual aún no ha sido abordada por el deportista.

Los mismos internautas también publicaron una imagen de Ronald e Isamar, cuando presuntamente mantuvieron una relación hace unos años, que hasta el momento no ha sido destapada por Acuña Jr.