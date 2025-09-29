MLB

Estos son los mexicanos que dicen presente en la Postemporada de MLB

Múltiples figuras oriundas de México estarán llevando su bandera en los Playoffs de las Grandes Ligas

Por

Ricardo Rodríguez
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 03:36 pm
Estos son los mexicanos que dicen presente en la Postemporada de MLB
Alejandro Kirk. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Luego de conocerse las posiciones finales de la temporada regular en Grandes Ligas, es un hecho que Azulejos de Toronto, Guardianes de Cleveland, Marineros de Seattle, Filis de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles cerraron el año con el comodín de sus respectivas divisiones.

NOTAS RELACIONADAS

Cabe destacar que, entre esos 6 equipos, 3 de ellos tienen presencia mexicana en su roster y de una manera u otra aportaron para que se diera este logro de cara a la postemporada.

Sin embargo, estos conjuntos no son los únicos que cuentan con alguna pieza de raíces aztecas y que lograron su pase a la siguiente fase decisiva.

¿Quiénes son los mexicanos clasificados?

Entre las 12 divisas que dirán presente en Playoffs de Major League Baseball (MLB), un total de 8 mexicanos podrían ver acción próximamente.

De tal modo, entre los jugadores que pudieron celebrar un campeonato divisional y a su vez omitir la ronda de comodines, destacan:

*Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto)

*Randy Arozarena (Marineros de Seattle)

*Andrés Muñóz (Marineros de Seattle)

*Taijuan Walker (Padres de San Diego)

Por otro lado, el pitcher Javier Assad (Cachorros de Chicago), el jardinero izquierdo Jarren Durán (Medias Rojas de Boston), el relevista Jeremiah Estrada (Padres de San Diego) y el receptor José Treviño (Rojos de Cincinnati), completan la representación de México en esta fase de Las Mayores.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras SPB
Lunes 29 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB