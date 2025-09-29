¿La inversión es sinónimo de éxito? Los equipos más caros en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Varios conjuntos en Grandes Ligas han apostado alto para conseguir resultados inmediatos, durante los últimos años. No es coincidencia que, los pasados finalistas de la Serie Mundial fueran dos de los tres equipos con nóminas más altas.

Debido a esto, algunos casos demostrarían que la inversión trae consigo resultados, por riesgosa o contraproducente que sea para la organización. Sin embargo, hay excepciones en Major League Baseball (MLB) y vale la pena analizar esto.

¿Cómo fue a los equipos más caros de MLB?

Esta temporada se demostró que, la mayoría de las franquicias que dedicaron buena parte de su presupuesto en los jugadores, tuvieron éxito clasificando a la postemporada. Pero este, no es un factor que puede evadir el fracaso en su totalidad.

El actual campeón, Dodgers de Los Ángeles, aseguró su décimo tercera aparición en Playoffs de forma consecutiva, presumiendo la segunda nómina más alta de Las Mayores (321M$ aproximados).

Por su parte, Mets de Nueva York, que posee el plantel más cotizado de Grandes Ligas (323M$), se quedó a las puertas de la postemporada y se despidió de este 2025.

Sin embargo, Yankees de Nueva York (293M$), Filis de Filadelfia (284M$), Azulejos de Toronto (239M$) y Padres de San Diego (208M$), que le siguen a ambos conjuntos en este apartado, lograron decir presente en Playoffs.