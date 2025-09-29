Juan Soto habla sobre el futuro de los Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York sufrieron una derrota en la última jornada de la temporada regular en las Grandes Ligas al enfrentar a los Marlins de Miami, quedando así fuera de toda posibilidad de disputar la Serie de Comodín.

Pese a igualar en récord con los Rojos de Cincinnati, estos últimos se terminaron llevando el último boleto para la Postemporada en la Liga Nacional al superar a los de la Gran Manzana en la serie particular por 4-2.

Esto se considera un fracaso para el equipo que dirige Carlos Mendoza. Sin embargo, aun hay visiones optimistas de cara a la próxima campaña, tal como lo afirma el dominicano Juan José Soto.

¿Hay futuro para los Mets?

El jardinero fue interrogado sobre si creía en el futuro del equipo, al cual llegó a inicios de año tras firmar como agente libre, a lo cual respondió: "Cien por ciento. Una temporada no va a determinar lo que tenemos aquí".

"Aún tenemos todo lo necesario para llegar hasta el final", añade Soto, dando así esperanza al fanático de los Mets en pro de la clasificación en la siguiente temporada en las Grandes Ligas.

La estrella de los Mets

Juan José Soto llegó al otro lado de la ciudad de Nueva York tras quedar como agente libre con los Yankees y firmar un acuerdo por quince años y 765 millones de dólares, siendo de los deportistas mejor pagados del mundo.

Durante su primera temporada en Queens, el oriundo de Santo Domingo promedió .263 con .921 de OPS. Asimismo, sacó la pelota del parque en 43 ocasiones y remolcó 105 carreras, además de estar a solo dos bases robadas de llegar al 40-40.