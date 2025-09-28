¿Se Queda Carlos Mendoza? Análisis del Futuro del Manager de los Mets

Suscríbete a nuestros canales

Tras la reciente eliminación de los Mets de Nueva York en la temporada 2025 de la MLB, todas las miradas se dirigen al mánager Carlos Mendoza y su continuidad. Con un tramo final de temporada decepcionante que los dejó fuera de postemporada, se comienza a cuestionar la continuidad del manager venezolano.

El Contrato y el Respaldo Gerencial para Carlos Mendoza

Sin embargo, hasta ahora la información disponible sugiere que el dirigente venezolano no solo se quedará al mando, sino que cuenta con el respaldo de la gerencia para liderar el equipo en la temporada 2026. En varias ocasiones la directiva del equipo mostró la confianza en el trabajo de Carlos Mendoza, pero nada que en el mundo del béibol no pueda cambiar.

Carlos Mendoza fue contratado por los Mets de Nueva York en noviembre de 2023 con un contrato de tres años que incluye una opción del club por un cuarto año (hasta 2027). Esta extensión de contrato por un período significativo indica que el Presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, lo ve como una solución a largo plazo y no como un mánager de transición.



De hecho, a pesar de los errores y la caída en la segunda mitad de la temporada 2025, diversas fuentes cercanas al equipo han reportado que se espera que los Mets mantengan a Mendoza en su cargo. La filosofía de la gerencia parece enfocarse en la estabilidad y en permitir que Mendoza desarrolle el proyecto.

El Colapso de los Mets

La segunda mitad de la temporada 2025 estuvo plagada de errores defensivos y una gestión del bullpen criticada. El propio Mendoza asumió la responsabilidad por los errores, indicando que el equipo no logró corregir fallas cruciales en momentos decisivos. En un momento de crisis reciente, el mánager declaró a los medios: "Es mi responsabilidad, es de todos nosotros. Seguimos cometiendo los mismos errores y nos está costando juegos".