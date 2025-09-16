MLB: Carlos Mendoza recibe respaldo total de los Mets (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala del enfrentamiento entre los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego, David Stearns, presidente de operaciones de beisbol del equipo neoyorquino, ofreció declaraciones que reafirman su confianza en el trabajo de Carlos Mendoza como manager. “Mendy ha hecho un muy buen trabajo. Ha sido un líder positivo, constante, y ha hecho lo posible por impulsar al grupo. Creo que seguirá haciéndolo”, expresó Stearns ante los medios.

Estas palabras llegan en un momento clave de la temporada, donde los Mets aún mantienen vivas sus esperanzas de alcanzar la postemporada. El respaldo público a Mendoza no solo refuerza su posición dentro del clubhouse, sino que también envía un mensaje claro sobre la dirección que la organización desea tomar.

Mentalidad ganadora y enfoque

Stearns también subrayó la importancia de mantener una mentalidad adecuada para lograr el objetivo de clasificar. “Todavía tenemos una oportunidad por delante para llegar a la postemporada. Mantener la mentalidad correcta probablemente será un factor determinante en nuestro éxito”, afirmó.

Además, el ejecutivo abordó uno de los temas más sensibles de la campaña: las múltiples lesiones que han afectado al cuerpo de lanzadores. “Esto refuerza la necesidad de desarrollar nuestro propio pitcheo… con abundancia. Ahí estará nuestro enfoque”, sentenció, dejando claro que la organización priorizará el fortalecimiento de su sistema de desarrollo interno para evitar futuras crisis en la rotación.

La gestión de Mendoza ha sido puesta a prueba en una temporada marcada por la adversidad. Sin embargo, su capacidad para mantener al grupo competitivo y enfocado ha sido reconocida por la directiva. En medio de lesiones, ajustes y presión mediática, el manager venezolano ha logrado sostener la cohesión del equipo y mantener vivas las aspiraciones de octubre.

Con el respaldo de Stearns y una recta final exigente por delante, los Mets confían en que el liderazgo de Carlos Mendoza será fundamental para concretar el objetivo de la clasificación.