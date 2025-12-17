Luis Suárez toma una decisión con el Inter Miami para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Inter Miami CF ha disipado cualquier duda sobre el futuro de su ofensiva al anunciar oficialmente la renovación de contrato de Luis Suárez. El legendario delantero uruguayo, cuya presencia fue fundamental en la histórica campaña de 2025, continuará vistiendo la camiseta de las "Garzas" durante la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS). Esta extensión de contrato asegura que el equipo del sur de Florida mantenga su arsenal de élite para buscar el título de liga que se les escapó en los últimos playoffs.

Durante sus dos primeros años en Fort Lauderdale, Luis Suárez demostró que su instinto goleador permanece intacto a pesar del paso del tiempo. Con más de 20 goles en todas las competiciones y una química inigualable con Lionel Messi, el "Pistolero" se convirtió en el pilar que llevó al equipo a conquistar el Supporters' Shield y a establecer un récord histórico de puntos en la temporada regular de la MLS. Su impacto no solo se limitó a las estadísticas, sino que su liderazgo en el vestuario ha sido clave para el crecimiento de los talentos jóvenes del club.

Luis Suárez regresa al Inter Miami para 2026

Luis Suárez enfatizó su compromiso con la afición y su deseo de añadir más trofeos a las vitrinas del Chase Stadium. Para la directiva, encabezada por Jorge Mas y David Beckham, asegurar la permanencia del uruguayo era una prioridad estratégica antes de afrontar un año cargado de compromisos internacionales, incluyendo la participación del equipo en el renovado Mundial de Clubes de la FIFA.

La continuidad de Suárez representa la consolidación de un proyecto que busca dominar el fútbol norteamericano de manera definitiva. Con la columna vertebral del equipo con Messi a la cabeza, el Inter Miami se posiciona nuevamente como el gran favorito para la próxima campaña. El 2026 se perfila como el escenario definitivo para que Luis Suárez intente cerrar su exitoso ciclo en Estados Unidos levantando otro trofeo de la MLS Cup.