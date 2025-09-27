Shohei Ohtani y Juan Soto tienen un inesperado compañero en este club ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está cerca de entrar en su instancia decisiva. Este fin de semana culminará la ronda regular, una que ha sabido dejarnos historias realmente fascinantes, y rendimientos estelares de peloteros que no paran de hacer historia año tras año.

Dos de esos jugadores que han dejado marcas impresionantes en 2025 son Shohei Ohtani y Juan Soto. El astro japonés, como de costumbre, ha sido un bateador espectacular de ver, como reflejan sus 54 vuelacercas y su 1.006 de OPS. Por otro lado, el dominicano ha tenido un primer año memorable con los Mets, en donde ha roto su marca personal de cuadrangulares.

Además, tanto Ohtani como Soto han sacado a relucir su velocidad. El nipón ha robado 20 almohadillas, mientras que el dominicano lleva 38 y sueña con el 40-40. De esta manera, ambos forman un selecto club ofensivo de tan solo tres peloteros, con un tercer integrante que, sin duda alguna, es sorpresivo: Josh Naylor.

El inesperado grupo de Ohtani, Soto y Naylor

En lo que va de temporada, Shohei Ohtani acumula 101 impulsadas y 20 bases robadas; en estos mismos dos renglones, Soto tiene 105 y 38, y Josh Naylor acumula 92 empujadas y 30 almohadillas estafadas.

De esta manera, Ohtani, Soto y Naylor son los únicos jugadores que, entre 2023 y 2025, acumulan por lo menos un total de 295 carreras impulsadas, y también la enorme cantidad de 45 o más bases robadas, dato que demuestra productividad y también agilidad en las bases, siendo esta última una habilidad que Soto y Naylor han desarrollado en esta campaña.

El club de las 295-45 desde 2023: