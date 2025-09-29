Toronto logra lo imposible y se queda con el banderín en la división más difícil del beisbol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto lograron lo que nadie pensaba a comienzos de temporada, quedarse con la división más dura de todo el beisbol de Grandes Ligas, el Este de la Liga Americana. Una hazaña que no lograban en una década.

Los Blue Jays llegan a octubre como el primer sembrado de la Liga Americana y con una oportunidad legítima de ganar la primera Serie Mundial de esta organización desde 1993.

Primer banderín en 15 años

El conjunto canadiense llegó a la última fecha del campeonato con empatado con los Yankees de Nueva York, ambos terminaron con registro de 93 victorias y 68 derrotas.

Por un lado, los Yankees necesitaban de una victoria, combinada de una derrota de los canadienses para quedarse con el banderín. Por el otro, los Azulejos solo necesitaban de una victoria, pues tenían el desempate en sus manos: ganaron ocho de 13 duelos ante los “Mulos del Bronx”.

Ambos equipos obtuvieron la victoria en sus respectivos encuentros finales. Los Yankees derrotaron a los Orioles por la mínima. Mientras que los Jays le propinaron una paliza a los Rays de Tampa.

Aún queda mucho por recorrer para este equipo, que no ha ganado un partido de playoffs desde 2016, pero ahora tiene su boleto para el baile.

Con el título divisional asegurado, los Azulejos abrirán playoffs el próximo sábado 4 de octubre en el Rogers Centre. Su rival saldrá del duelo de comodines que disputarán Yankees y Medias Rojas a partir del martes en Nueva York.