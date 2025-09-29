Willy Adames rompe sequía jonronera de los Gigantes impuesta por Barry Bonds

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto dominicano de los Gigantes de San Francisco, Willy Adames, despachó este domingo su trigésimo (30) jonrón de la temporada 2025 y se convirtió en el primer jugador del conjunto de la Bahia en conectar esa cantidad de jonrones de Barry Bonds en la zafra de 2004.

La racha de 21 años de los Gigantes sin un bateador de 30 jonrones había sido la más larga en activo en las Grandes Ligas. Adames, además, se convirtió en el segundo campocorto en la historia de los Giants en registrar una temporada de 30 jonrones, uniéndose a Rich Aurilia en 2001 (37).

El batazo de Willy Adames

El batazo de Adames llegó en la parte baja de la primera entrada ante los lanzamiento del derecho McCade Brown. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Sin outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Brown, un sinker de unas 95 millas por hora en el centro del homeplate, Adames haría swing para sacar la bola por todo el jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Willy Adames tuvo una velocidad de salida de 105.7 millas por hora y recorrió 417 pies de distancia.

Sus números

Willy Adames se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, esta es su primera con el conjunto de San Francisco. El campocorto tiene un promedio vitalicio de .244, con 933 hits, 180 jonrones y 559 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .225/.318/.421 (Avg/Obp/Slg); en 591 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 133 imparables, 30 cuadrangulares, anotado 94 e impulsado 87. Ha recibido 80 boletos y se ha ponchado en 179 ocasiones.