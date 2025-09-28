Carlos Mendoza sobre la no clasificación a postemporada de los Mets: "Es inaceptable"

Suscríbete a nuestros canales

El camino para que los Mets de Nueva York clasificaran a la postemporada era, en teoría, sencillo. Primero y principal, tenían que ganarle a los Marlins de Miami; para luego ligar una caída de los Rojos de Cincinnati. Al final, una sorpresiva derrota por 4 a 0 en el IoanDepot Park los sentenció por el resto de la temporada 2025.

Para el manager Carlos Mendoza y sus peloteros se trató de un durísimo golpe, ya que en gran parte de la campaña siempre se vieron como uno de los favoritos a disputar los playoffs. Sin embargo, ese récord de 83 victorias y 79 derrotas solo les alcanzó para pelear el tercer puesto del Comodín, el cual terminaron ganando los Rojos (también 83-79) tras imponerse en la serie particular sobre ellos.

Mendoza asume la responsabilidad

Luego de la debacle, y como era de esperarse, tanto fanáticos como todo el equipo de los Mets de Nueva York no escondieron su descontento por la no clasificación a la postemporada. De hecho, el primero en salir a dar la cara ante esta difícil situación fue el propio estratega venezolano, quien no titubeó en asumir la responsabilidad.

"Es difícil de describir. Acabo de dirigirme al equipo y no hay palabras para describir lo que estamos pasando. Es dolor, es frustración. Llegamos con muchas expectativas y aquí estamos, volviendo a casa", señaló Carlos Mendoza a los medios de prensa al culminar el encuentro de este domingo.

Luego prosiguió: "Asumo la responsabilidad. Soy el manager. Esto empieza conmigo, y tengo que analizar a fondo cómo debo mejorar. Ese también fue un mensaje para todo el equipo. Esto es inaceptable".

A lo largo de la segunda mitad de temporada, los metropolitanos sufrieron distintos inconvenientes que, al final, mermaron sobre el rendimiento colectivo. Y es que entre la ofensiva inconsistente, los problemas con los abridores, y un bullpen exigido, el equipo decayó en las últimas semanas de la zafra.

Ahora, con esta eliminación temprana, los rumores sobre un posible despido a Carlos Mendoza no tardaron en surgir. Sin embargo, según informó el periodista de SNY Andy Martino, la organización de los Mets "no tiene absolutamente ningún plan para despedirlo".

"Cuando diriges un equipo que tiene muchas expectativas y te vas a casa, surgen preguntas como esta y eso es parte de ello. Eso es todo. Soy responsable y tengo que ser mejor. Así de simple", cerró el criollo.