Por esta razón Aroldis Chapman cobrará más dinero en 2025 (+Detalles)

Aroldis Chapman ha tenido una temporada 2025 de Grandes Ligas realmente histórico y llena de logros, siendo una pieza fundamental para los Medias Rojas de Boston. El zurdo cubano, a sus 37 años se ha consolidado como uno de los mejores relevistas de todo el beisbol y sin duda podríamos estar viendo su mejor campaña como profesional.

"El Mísil", como es apodado ha dejado números bárbaros, que hicieron peso para que la franquicia de Boston le otorgara una extensión de contrato, una muestra de que pese a su edad, está más vigente que nunca, con ganas de brillar en los montículos de MLB.

En su más reciente salida de la campaña 2025, Chapman llegó a 32 salvados en el año y activó una cláusula que le permitirá aumentar su salario en la presente campaña de la Gran Carpa.

Aroldis Chapman aumenta su salario en 2025

En ese juego ante Azulejos de Toronto el martes, Chapman alcanzó un logro clave en su contrato al completar 60 entradas de labor durante la temporada, lo que activó una cláusula de incentivos valorada en $250,000 dólares. Con esta suma adicional, el veterano cerrador verá su salario para la campaña 2025 con los Boston Red Sox elevarse a $11 millones, consolidando así una jugosa recompensa por su durabilidad en el montículo.

El cubano, conocido por su recta explosiva, ha demostrado que aún puede ser una pieza valiosa en el bullpen pese al paso de los años. Su capacidad para mantenerse saludable y cumplir con el volumen de entradas exigido refuerza la confianza de la organización, que espera contar con su experiencia y brazo de poder en una división siempre competitiva como la Liga Americana Este.

En estos 60 episodios de labor en 2025, Aroldis Chapman cuenta con marca de cuatro victorias y tres derrotas, efectividad de 1.19, 32 juegos salvados, 0.70 de WHIP y 83 ponches.