MLB: Aroldis Chapman y el dominio más asfixiante registrado por un relevista

Suscríbete a nuestros canales

Aroldis Chapman es una de las grandes incorporaciones de Medias Rojas de Boston en 2025. El cubano llegó con la expectativa de tener un buen rendimiento, pero lo logrado esta temporada es historia moderna de Grandes Ligas. De hecho, registra una marca asfixiante para sus rivales.

Chapman en lo que va de 2025 registra un promedio de .113 y un OPS de .446 a los bateadores rivales. Son las cifras más bajas registradas en la historia de una temporada en MLB. El cubano está superando números de Kirby Yates, Brandon Workman y Craig Kimbrel, relevistas élite en la liga.

Aroldis está demostrando que la edad importa poco cuando se tiene talento para lanzar en Las Mayores. Red Sox es un equipo que ha estado trabajando fuerte durante el año para entrar en la postemporada; en parte es gracias al trabajo que el cubano desempeñó en el año.

Aroldis Chapman un líder en el relevo de Medias Rojas de Boston

Aroldis Chapman ha desarrollado en 2025 una ética de trabajo que ha contagiado al resto del cuerpo de relevistas de Medias Rojas de Boston. De hecho, el relevo del equipo ha sido uno de sus puntos más altos a lo largo del año, registrando números de campeonato.

Relevo de Medias Rojas de Boston en MLB durante 2025

#5 en victorias: 32

#3 en efectividad: 3.48

#4 en juegos salvados: 41

#16 en entradas lanzadas: 517.2

#4 en hits permitidos: 439

#5 en carreras limpias permitidas: 200

#2 en jonrones permitidos: 44

#14 en boletos: 208

#15 en ponches: 492

#6 en WHIP: 1.25

#3 en promedio: .228

Números de Aroldis Chapman en 2025 con Medias Rojas de Boston

La temporada de Aroldis Chapman es tan buena que el equipo le ofreció una extensión de contrato por una campaña más. El cubano se ha visto beneficiado de un gran año y la gerencia le ofrece mantenerse en un equipo competitivo para mantenerse en la pelea por la postemporada.

Números de Chapman en 2025:

- 60 juegos, 4-2, 0.98 efectividad, 29-31 juegos salvados, 55.0 entradas, 21 hits, 6 carreras limpias, 3 jonrones, 14 boletos, 81 ponches, 0.64 WHIP