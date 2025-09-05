Suscríbete a nuestros canales

El futuro de los Boston Red Sox se vislumbra más brillante que nunca, y el nombre que resuena con fuerza es el de Roman Anthony. Aunque solo tiene 21 años, el impacto del joven en el equipo ya es innegable.

Un porcentaje de victorias histórico

El equipo ha logrado un récord de 44-27 en los 71 juegos en los que Anthony ha visto acción, lo que se traduce en un impresionante porcentaje de victorias del 61.9%. Este rendimiento no solo es excelente, sino que supera el porcentaje de victorias más alto de la temporada, registrado por los Milwaukee Brewers con un 61.4%. Esta estadística sugiere que la presencia de Anthony tiene un efecto positivo en la moral y el rendimiento del equipo.

La joya de la corona de Boston

Los analistas y aficionados están convencidos de que Anthony es la joya de la corona del equipo. Su rendimiento ha sido tan prometedor que ya se especula sobre la posibilidad de que el joven permanezca en Boston hasta el 2035. Este tipo de proyecciones a largo plazo son un indicio de la confianza que la organización y los fanáticos tienen en el talento y el liderazgo de Anthony. Con un futuro tan prometedor, no es de extrañar que muchos vean en él al catalizador que devolverá a los Red Sox a la cima del béisbol.