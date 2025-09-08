Aroldis Chapman hace historia con una entrada de cuatro ponches (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 7 de septiembre Aroldis Chapman volvió a registrar un salvado en la temporada 2025 de Grandes Ligas, llegando a 29 en el año. El cubano además, consiguió cuatro ponches en un solo episodio, algo que le permitió hacer más historia en su carrera.

La campaña de "El Mísil" ha sido notable, tanto así que a sus 37 años se ha consolidado como el mejor relevista de la Liga Americana y además, los Medias Rojos de Boston le otorgaron una extensión de contrato.

Aroldis Chapman, hace historia con sus 4 ponches en un inning

Según un dato de Francys Romero, Chapman escribió otra página histórica en su carrera al convertirse en el segundo lanzador nacido en Cuba que logra una entrada de cuatro ponches en las Grandes Ligas. El zurdo, conocido por su recta demoledora y su capacidad para dominar en situaciones de presión, alcanzó una de las hazañas más inusuales del beisbol de MLB, que ocurre únicamente cuando un bateador ponchado consigue llegar a primera base por un wild pitch o un passed ball, permitiendo que el inning continúe y abra la posibilidad de más ponches.

El único antecedente cubano de este logro se remonta a más de medio siglo atrás. Mike Cuellar, histórico lanzador de los Orioles de Baltimore, lo consiguió el 29 de mayo de 1970 en la cuarta entrada de un partido. Con esta actuación, Chapman no solo reafirma su lugar entre los relevistas más dominantes de la actualidad, sino que también se suma a una lista exclusiva en la historia de las Grandes Ligas que muy pocos pueden presumir.

En la presente campaña 2025, Aroldis Chapman cuenta con récord de 4-2, con 0.98 de efectividad, 0.64 de WHIP, 29 salvados y 81 ponches con Boston, todo esto en 60 juegos.