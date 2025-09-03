Aroldis Chapman “intratable” y se queda con el relevista del mes en la Americana (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador cubano de los Medias Rojas de Boston, Aroldis Chapman, se encuentra en una de las mejores temporadas de su carrera. Los números así lo demuestran. Aunque no se vea reflejada en la cantidad de juegos salvados.

El relevista antillano firmó con Boston como agente libre a mediados de diciembre 2024 y extendió su vínculo con los patirrojos el pasado 30 de agosto por una temporada más con una opción mutua para 2027, según MassLive.

“El Misil Cubano” ocupa la sexta posición de Grandes Ligas en cuanto a rescates se refiere, con 28 salvamentos esta temporada. Se encuentra a solo dos rescates de los 30, cifra que alcanzará por novena ocación en su carrera.

Los números de Aroldis Chapman

Aroldis Chapman tiene registro de cuatro victorias, dos derrotas y 28 juegos salvados con una efectividad de 1.00; en 54 episodios ha permitido 21 imparables, seis carreras limpias y apenas tres cuadrangulares. Ha otorgado 14 boletos y ha ponchado a 77 rivales, con un whip de 0.65.

“El Misil Cubano” solo ha permitido una carrera limpia desde el pasado 23 de julio. Un cuadrangular del receptor de los Filis de Filadelfia, J.T Realmuto, en la parte baja del octavo episodio.

Desde ese 28 de mayo, Aroldis Chapman solo ha permitido seis imparables, ha otorgado seis boletos y ha ponchado a 48 rivales, para una efectividad de 0.28 según Fangraphs.

El zurdo tiene récord de 59 victorias, 47 derrotas y 363 salvados en Grandes Ligas desde su llegada 2010. Además, cuenta con un promedio de carreras limpias de 2.52 y un whip 1.07.

Aroldis Chapman también podría reunir los elementos necesarios que lleve a que los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos lo seleccionen al Salón de la Fama una vez que llegue su retiro y cumpla sus cinco años de espera.