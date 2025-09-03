¿Quién será el próximo venezolano en llegar a 1.000 hits en las Grandes Ligas?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 1 de septiembre, Luis Arráez hizo historia en las Grandes Ligas, al convertirse en el venezolano número 41 en toda la historia de Las Mayores en alcanzar los 1.000 inatrapables de por vida, cifra a la que llegó en el primer juego de la serie ante los Orioles de Baltimore, para dejar así un logro positivo en un juego que culminó con derrota para los suyos.

El último nacido en Venezuela en alcanzar los 1.000 hits durante su carrera en la Gran Carpa había sido Wilmer Flores, quien lo logró el 14 de junio de 2024. Afortunadamente, es bastante posible que no tengamos que esperar mucho para ver a otro toletero criollo alcanzar esta siempre importante marca en el mejor beisbol del mundo, y de hecho, si todo sale bien, debería darse este mismo año.

¿Quién será el próximo criollo con 1.000 hits?

Si revisamos el listado histórico de hiteadores venezolanos en las Grandes Ligas, nos encontraremos con que el candidato más evidente para llegar al millar de incogibles en MLB es Gleyber Torres, de los Tigres de Detroit, quien actualmente está a solo 11 de alcanzar esta marca.

El segunda base venezolano ha vivido un año positivo después de su salida de los Yankees de Nueva York, y de momento batea para .261/.364/.395/.759, gracias a sus 119 imparables en 125 compromisos disputados, números que superan a los que hizo en 2024.

Otro criollo que luce bastante cerca de la cifra es el mirandino Miguel Rojas, quien tiene en este momento 970 hits en su carrera en Las Mayores. Sin embargo, si todo sale según lo esperado, el próximo en llegar a la cifra será Gleyber Torres.