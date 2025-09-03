Luis Arráez y el dato que le puede dar el título de bateo en septiembre (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Agosto no fue un mes positivo para Luis Arráez. El venezolano de los Padres de San Diego no ha tenido un buen año, pero en julio tomó un segundo aire, al batear para .323/.374/.414/.788, que le permitió culminar dicho período de tiempo con un promedio de bateo bastante bueno de .295 en general, y así meterse de lleno en la pelea por el título de bateo.

Sin embargo, el criollo no pudo continuar con su producción en agosto, en donde sus números cayeron drásticamente. En este pasado mes, "La Regadera" bateó para .235/.260/.313/.573, lo que tumbó su promedio a .282, alejado del primer lugar en la pelea por la corona de la Liga Nacional.

Pero no todo está perdido, especialmente al hablar de un bateador del nivel de Luis Arráez. El venezolano es actualmente décimo en la carrera que vive por su cuarto título de bateo consecutivo, luego de iniciar bien en septiembre, en donde históricamente tiene argumentos como para soñar con un cierre mágico de temporada.

Luis Arráez y su idilio con septiembre

Antes de que iniciara agosto, se hablaba de que dicho mes ha sido de por vida el más flojo de Luis Arráez en las Grandes Ligas, y en efecto dicha tónica se mantuvo. Pero del mismo modo, hay que decir que, si revisamos sus números históricos, septiembre es todo lo contrario.

En sus siete campañas en Las Mayores, el oriundo de San Felipe ha vivido históricamente su mejor período con el bate en septiembre, ya que sus números vitalicios de por vida son de .339/.373/.465/.837, los más altos que ostenta en cualquier mes.

Sin duda, se puede decir que septiembre es el mejor mes de Luis Arráez en la Gran Carpa, por lo que sus esperanzas de terminar con una racha que lo impulse a su cuarta corona de bateo de manera consecutiva no se han esfumado ni mucho menos.