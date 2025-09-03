Shohei Ohtani y la estadística que lo convierte en el Dodger más poderoso de la historia (+Dato)

Los Dodgers de Los Ángeles se mantienen en una importante pelea con los Padres de San Diego por el título de la División Oeste de la Liga Nacional, y aunque este martes 2 de septiembre sufrieron un revés importante, al ser sorprendidos por los Piratas de Pittsburgh, los californianos salieron con una noticia positiva del encuentro: Shohei Ohtani.
Como de costumbre, el astro japonés vive una temporada sumamente buena con el madero, con números que son dignos de un MVP y que de hecho hacen que sea el favorito para llevarse este premio por cuarta ocasión.
Este martes, Shohei Ohtani se fue de 5-3 en la caída de sus Dodgers, con par de dobles y un cuadrangular. Además, su batazo de cuatro esquinas fue histórico, ya que fue la conexión con mayor velocidad de salida que ha logrado un bateador de esta franquicia desde que StatCast registra esta estadística.
Ohtani y su increíble fuerza
En efecto, el vuelacerca de Shohei Ohtani ante los Piratas de Pittsburgh este 2 de septiembre tuvo tintes históricos, ya que la pelota salió disparada del bate del nipón a 120 millas por hora, la mayor registrada por un jugador de los Dodgers en la era StatCast (2015), incluyendo postemporada.
Lo más increíble del caso es que, tal y como apunta la periodista Sarah Langs, si revisamos el listado de batazos con mayor velocidad de salida por jugadores de los Dodgers, todo el top 15 le pertenece al astro japonés, por lo que sin duda se le puede considerar como el "dodger" más poderoso, al menos de los últimos tiempos.
15 batazos más fuertes de los Dodgers en la era StatCast:
- 2/9/25 Shohei Ohtani: 120.0 mph HR
- 27/4/24 Shohei Ohtani: 119.2 mph 1B
- 27/7/24 Shohei Ohtani: 118.7 mph HR
- 23/4/24 Shohei Ohtani: 118.7 mph HR
- 11/9/24 Shohei Ohtani: 118.1 mph HR
- 5/5/25 Shohei Ohtani: 117.9 mph HR
- 2024 NLCS J4 Shohei Ohtani: 117.8 mph HR
- 2/9/24 Shohei Ohtani: 117.2 mph 1B
- 5/8/24 Shohei Ohtani: 117.1 mph 2B
- 25/9/24 Shohei Ohtani: 116.8 mph 2B
- 8/9/24 Shohei Ohtani: 116.7 mph HR
- 21/7/24 Shohei Ohtani: 116.7 mph HR
- 2024 NLCS J1 Shohei Ohtani: 116.5 mph 1B
- 1/7/25 Shohei Ohtani: 116.3 mph HR
- 2/8/24 Shohei Ohtani: 116.3 mph HR