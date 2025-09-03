Juan Soto cerca de lograr la mejor marca de Mets en este renglón histórico

Suscríbete a nuestros canales

En su primera temporada con Mets de Nueva York, tras firmar el contrato más grande en la historia de Grandes Ligas (765 millones de dólares por 15 años), Juan Soto ha hecho historia en este equipo.

Pese a su bajo rendimiento con el madero a inicios de temporada, paulatinamente fue demostrando una de sus mayores virtudes cuando se ubica en la caja de bateo, su gran capacidad para embasarse.

Una marca digna de admirar

Más allá de su discreto promedio de .259, su OBP de .399 es el más alto entre jugadores del conjunto de Queens y esta es solo una muestra de la anterior premisa.

Lo que añade mayor peso a esta cifra es la cantidad de bases por bolas que ha recibido el toletero dominicano hasta ahora: 114, siendo líder en MLB en este departamento.

Cabe destacar que, Soto posee más del doble que su perseguidor inmediato en esta lista, entre sus compañeros de equipo (Francisco Lindor con 55).

Sin embargo, lo más destacable de esta cifra es que se convirtió en el segundo jugador con más boletos en una temporada, en lo que respecta a la historia de la franquicia.

La mejor marca en este renglón es de 125, lograda por el inicialista estadounidense John Olerud en la campaña de 1999. Incluso, Soto no solo lo secunda en esta lista y mantiene posibilidades de superarlo, sino que ambos son los únicos con más de 100 pasaportes en un mismo año en este listado histórico de la organización.