La Grua de los Mets: Juan Soto iguala su marca de impulsadas en un encuentro (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, igualó este lunes su marca personal en cuanto a carreras impulsadas en un partido se refiere. Su marca anterior fue lograda el 17 de septiembre de 2023 con los Padres en Oakland.

El patrullero conectó un grand slam y un triple de dos carreras, ante los Tigres de Detroit. Encuentro que se llevó a cabo en el Comerica Park, casa del conjunto de Michigan.

El hito de Soto

En los últimos siete compromisos, el toletero dominicano ha remolcado 13 anotaciones y se encuentra a solo 10 impulsadas de alcanzar las 100 por cuarta ocasión en su carrera y a 18 de las 700 de por vida. “Estos son los momentos”, dijo Soto. “Quien esté en racha en septiembre es el equipo que llega hasta el final… Así que este es el momento perfecto para estar en racha”.

Juan Soto se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, primera con el conjunto de la Gran Manzana. El jugador dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1058 hits, 237 jonrones y 682 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .257/.397/.501 (Avg/Obp/Slg); en 483 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 124 imparables, 36 cuadrangulares, anotado 104 e impulsado 90. Ha recibido 113 boletos y 117 ponches.

Juan Soto se encuentra a solo cuatro vuelacercas de alcanzar los 40 por segunda vez en su carrera.